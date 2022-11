Els cossos especials veuen 'caça' de vots en les prejubilacions de personal públic

Els cossos uniformats reivindiquen el mateix tracte i critiquen que se’ls exclogui

Els cossos especials uniformats van expressar ahir novament el seu malestar per haver quedat exclosos de la prejubilació als 60 anys amb el 60% del salari vitalici per al cos d’educació, de la justícia i de l’Administració general. Joan Torra, que va fer unes declaracions en nom de bombers, policia, duaners i banders, va mostrar-se molt crític per aquest “canvi de postura”, i va recordar que fa un temps el Govern va exposar que no es disposava dels diners suficients per fer possible aquesta reivindicació, i “ara que s’apropen les eleccions ha sabut trobar els diners per a uns treballadors