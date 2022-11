El col·legi Sant Ermengol entra a la xarxa d'escoles de la Unesco

Actualitzada 16/11/2022 a les 06:41

El col·legi Sant Ermengol va rebre ahir la certificació d’escola adherida a la Xarxa d’escoles associades de la Unesco d’Andorra, a la qual havia presentat la candidatura el febrer del 2021. La ministra d’Educació, Ester Vilarrubla, va recalcar que ahir se simbolitzava “el compromís del col·legi a donar suport a la missió de la Unesco i a portar a la pràctica els seus objectius globals en la tasca d’educar en valors”. El president de la comissió de la Unesco a Andorra, Salomó Benchluch, va dir que la xarxa a la qual s’incorpora el centre “actua com un laboratori d’idees per a una educació de qualitat, innovació i transformació per a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 4.