La majoria estudia aplicar el total de l’IPC a la franja més baixa i fixarà per llei l’increment a la resta de nòmines amb un topall que podria ser superior al sou mitjà

DA està treballant en la llei que ha de fixar l’augment dels salaris i la pujada dels lloguers per al 2023. L’evolució a l’alça de la inflació ha provocat que el Govern i la majoria treballin ja en un IPC més alt del previst. Es planteja que l’any podria acabar amb una inflació de prop del 7% i no del 4,5% com estava previst inicialment en el pressupost. En aquest escenari i vist també que les posicions entre CEA i sindicats estan molt allunyades, DA treballa amb una proposta per augmentar el salari mínim segons l’IPC i la resta de

#2 joan

(16/11/22 07:04)



#1 Hanns

(16/11/22 06:29)