Cultura crea models 3D de béns mobles arqueològics i monuments

Actualitzada 16/11/2022 a les 06:26

El ministeri de cultura ha impulsat la creació de models 3D d’algunes de les peces més destacades del fons de béns mobles arqueològics, així com dels monuments com ara Sant Joan de Caselles o el conjunt històric de les Bons, que formen part de la candidatura a la Unesco Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el coprincipat d’Andorra.Es tracta d’un treball innovador, va informar Govern, que té com a objectiu introduir progressivament l’ús de la tecnologia 3D en la gestió del patrimoni cultural. En aquest sentit, la ministra de Cultura, Sílvia Riva, va dir que “la cultura no és aliena al camí cap a la digitalització” i per això s’està definint el pla de digitalització del patrimoni.La tecnologia 3D no tan sols és útil per mostrar el patrimoni de forma tridimensional, sinó que permet l’anàlisi detallada de l’immoble, detectar degradacions i deformacions invisibles i controlar l’estat sanitari, entre d’altres.