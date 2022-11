Calvó referma el compromís per reduir les emissions

La ministra ha participat en les reunions de la COP27 a Egipte

La titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, juntament amb el secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, van iniciar ahir la seva participació en la 27a trobada de la Conferència del clima (COP27), que se celebra a Sharm al-Sheikh, a Egipte. En aquesta primera trobada, Calvó va remarcar el compromís d’Andorra per avançar en la neutralitat del carboni.



L’objectiu de la trobada és instar totes les parts a demostrar la voluntat política necessària per anar cap a una millora de la resiliència climàtica, així com impulsar i acordar una agenda mundial millorada d’acció climàtica, seguint el compromís adoptat