'Argendorra'

Andorra s’ha convertit en un fenomen sorprenent a l’Argentina. El boca-orella fa que milers de joves somiïn fer el viatge per trobar una feina.

La petita Andorra s’ha convertit en tot un fenomen a l’Argentina, de manera que ha passat a formar part del club de països preferits pels ciutadans d’aquest país per anar a treballar i aconseguir uns estalvis per poder sobreviure en una economia tan malparada com l’argentina. De la mateixa manera que els temporers no deixen de ser notícia al Principat, també comencen a despertar la curiositat en aquesta república sud-americana. Clarín –el sisè diari digital en espanyol més consultat del món i un mitjà de comunicació de referència– dedica un ampli article a Andorra i als motius que empenyen tants