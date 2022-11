Andorra i Portugal signen un protocol d'entesa per lluitar contra el canvi climàtic

Actualitzada 16/11/2022 a les 14:59

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha signat aquest dimecres un protocol d’entesa amb el ministre de Medi Ambient i Acció Climàtica del Govern de la República de Portugal, Duarte Cordeiro, per col·laborar iintercanviar mesures i experiències en el camp de la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, segons informa l'executiu en un comunicat. Així, la signatura s'ha dut a terme en el marc de la 27a sessió de la Conferència dels Estats Part (COP 27) del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, que celebra a la ciutat de Xarm El-Xeikh, Egipte.En aquest sentit, el conveni estipula que ambdós països intercanviaran informació relacionada amb els aspectes vinculats amb el canvi climàtic, com ara les polítiques que s'adopten per avançar cap a la neutralitat del carboni i aquells aspectes per afavorir la conservació de la biodiversitat.Després de la signatura de l’entesa, Calvó i Cordeiro, han mantingut una reunió bilateral per avançar en els temes recollits al conveni així com també per intercanviar aspectes de mutu interès. En aquest punt, la ministra de Medi Ambientha explicat al seu homòleg portuguès que Andorra impulsarà aquest dijous a la COP 27 una trobada ministerial per unir sota una sola veu els territoris de muntanya afectats pel canvi climàtic. Calvó ha emfatitzat la importància que l’agenda global d’acció climàtica tingui en compte aquestes zones, com Andorra, especialment vulnerables al canvi climàtic, segons destaca Govern. Per la seva banda, Cordeiro ha compartit amb la ministra l’agenda compartida entre ambdós païsosper avançar cap a la neutralitat carboni donat que Portugal va ser el primer país a prendre aquest compromís i recentment ha anunciat que estudiarà la possibilitat d’assolir l’objectiu cinc anys abans del previst, el 2045.Així mateix, Calvó s'ha interessat pel projecte que està impulsant Portugal en relació a la instal·lació de bateries mixtes per emmagatzemar l’energia produïda per instal·lacions d’origen renovable, un element que és d’interès per Andorra amb l’objectiu de poder augmentar la sobirania energètica del país.Durant la segona jornada de treball a la COP27 la delegació andorrana ha compartit diverses trobades i experiències amb la regió iberoamericana. Així, la ministra Calvó i el secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, han assistit a la trobada ministerial de Xarxa Iberoamericana d’Oficines del Canvi Climàtic (RIOCC). En el marc de la reunió els ministres han aprovat la declaració que sorgeix dels treballs endegats pels directors en les trobades anuals i que reforça la necessitat d’avançar de forma conjunta en la mitigació de les emissions de CO2 posant èmfasi en les solucions basades en la naturalesa, segons assenyala l'executiu.Per la seva part, a delegació tècnica ha assistit també aquest dimarts a la trobada conjunta de les tres xarxes regionals iberoamericanes CIMHET, RIOCC i CODIA amb la voluntat d'impulsar l'intercanvi d'informació entre aquestes xarxes.