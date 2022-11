Adjudicades dotze càmeres de pit per als agents penitenciaris

Actualitzada 16/11/2022 a les 09:34

El ministeri de Justícia i Interior ha fet pública avui l'adjudicació definitiva per al subministrament de dotze càmeres de pit de visió nocturna i una taula kit base carregador per a la presó de la Comella. L'empresa adjudicatària és Segurand VG per un import de 7.983,8 euros, segons s'informa aquest matí al BOPA.Tanmateix, s'ha seleccionat a la doctora Maria Angeles Tagarro Tojeiro com a metgessa generalista per avaluar l'ús de mitjans coercitius al centre penitenciari. En l'adjudicació s'indica que la doctora cobrarà 75 euros per assistència a les reunions quinzenals ordinàries de la comissió; 50 euros per visita per intern derivada de les reunions quinzenals ordinàries de la comissió; 140 euros per assistència a les reunions per convocatòria extraordinària i 100 euros per visita per intern derivada de les reunions per convocatòria extraordinària.