Un conductor ebri atropella una jove a Dr. Mitjavila

Actualitzada 15/11/2022 a les 15:58

Una jove de 19 anys ha resultat ferida en ser atropellada per un conductor que ha donat positiu al control d'alcoholèmia, segons ha informat la policia. L'accident s'ha produït a tocar de les tres de la tarda quan la noia travessava a l'avinguda Dr. Mitjavila d'Andorra la Vella per un pas de vianants i ha estat colpejada per un vehicle.El conductor ebri, un home de 60 anys, ha quedat detingut i la jove ha estat atesa inicialment a l'ambulància que s'ha traslladat fins al lloc dels fets, molt a prop de l'hospital. La circulació ha estat tallada a l'avinguda Dr. Mitjavila durant uns minuts per la intervenció dels serveis d'emergència i el trànsit de baixada de Fiter i Rossell s'ha desviat pel carrer Manel Cerqueda.