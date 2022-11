Terceravia rebutja que s'augmentin impostos

Actualitzada 15/11/2022 a les 13:08

Terceravia considera que "no és de rebut incrementar la pressió fiscal" en el moment actual "d'entorn inflacionari", assenyala en un comunicat. Per això el grup parlamentari que presideix Josep Pintat ha presentat avui "quaranta esmenes a l'articulat del Projecte de llei de mesures per a la reforma de la imposició directe i de modificació d'altres normes tributàries i duaneres". El partit remarca que l'objectiu d'aquestes esmenes és "eliminar tots els canvis normatius que comportin una pujada dels impostos".