L’executiu ha engegat un programa per adquirir o arrendar habitatges per posar-los posteriorment al mercat de lloguer

Andorra disposarà en un futur d’un parc immobiliari d’habitatges de lloguer a preu assequible, una iniciativa que és molt comuna en altres països però que aquí no s’havia plantejat mai fins ara. Per fer-ho possible, el Govern va aprovar la setmana passada el projecte relatiu a l’adquisició o arrendament d’habitatges. L’objectiu és incorporar al mercat d’habitatges edificis que actualment no tenen ús, com poden ser hotels o altres establiments turístics que ja no estan en funcionament, o també destinar a aquesta finalitat promocions d’obra nova. D’aquesta manera, es busca promoure la rehabilitació d’edificis per millorar el parc immobiliari i proporcionar

