Actualitzada 15/11/2022 a les 13:14

L'ocupació de la setmana del 7 al 13 de novembre ha estat del 56,28%, segons les dades recollides per l'Unió Hotelera d'Andorra (UHA). En aquest sentit, el director de l'UHA, Jordi Pujol apunta que "aquesta darrera setmana hi ha hagut bastanta bona ocupació, ajudada per aquest cap de setmana passat que ha tingut una mitjana aproximada de més d'un 90% d'ocupació".Per altra banda, la mitjana d'ocupació setmanal del 31 d'octubre al 6 de novembre ha estat del 50,49%.