Montaner demana a Govern pel col·lapse a immigració

Actualitzada 15/11/2022 a les 13:58

La consellera general no adscrita, Carine Montaner, ha demanat al Govern quina serà la seva gestió per fer front a la situació "inèdita" que viu Andorra. En aquest sentit, la líder d'Andorra Endavant ha formulat la demanda per escrit davant "el col·lapse dels autobusos i al problema d'immigració massiva pel període d'hivern".Montaner fa referència a les queixes que segons afirma ha rebut ella mateixa de la gent gran del país "relatives al col·lapse actual dels autobusos a causa de l'arribada massiva de molts d'Argentins en situació precària en recerca de feina deixant desesperadament currículums a les portes dels locals comercials o entrant als restaurants a plena hora de punta quan els clients estan dinant o sopant. Segons alguns testimoniatges d'empresaris del Pas de la Casa, d'aquestes persones algunes sense allotjament ocupen edificis en construcció per dormir a la nit".Per tot això, la consellera ha demanat que l'executiu respongui a la seva pregunta de forma escrita.