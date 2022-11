La policia arresta un home a la capital per agredir la parella

Actualitzada 15/11/2022 a les 06:34

La policia va detenir diumenge un resident de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. La víctima va requerir els agents i l’arrest es va produir a les 17.11 hores a Andorra la Vella. D’altra banda, un conductor de 52 anys amb residència temporal va ser detingut diumenge a tocar de la mitjanit per donar una taxa de 3,33 grams d’alcohol per litre de sang després de patir un accident amb danys materials a Canillo. Els agents van arrestar dos conductors més durant el cap de setmana per donar positiu.