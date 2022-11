La despesa de les llars en béns i serveis s'incrementa en un 15,1% el 2021

Actualitzada 15/11/2022 a les 06:39

La despesa total efectuada per les llars residents del país en béns i serveis destinats al consum final va augmentar el 15,1% l’any 2021 en relació amb l’any anterior, així com la despesa mitjana dels habitatges en un 11%, situant-se en 38.229 euros anuals, fet que revela que l’augment de la despesa total no ha estat proporcional al creixement del nombre de llars en el període esmentat, que ha suposat un augment del 3,7%. Amb la mateixa tendència, la despesa mitjana per persona va incrementar-se un 12,9%, fins arribar a 18.001 euros anuals, segons el departament d’Estadística.Degut a l’estat d’emergència sanitària derivada de la covid-19 de l’any 2020, les llars van modificar el consum habitual, produint-se una disminució de la despesa. Durant l’any 2021 la despesa s’ha anat recuperant parcialment, però encara no s’han assolit els nivells del 2019 en alguns grups de consum.