La campanya turística d'hivern costarà 3,3 milions d'euros

Actualitzada 15/11/2022 a les 14:42

El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, i el director d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, han presentat aquest matí la campanya de comunicació d'aquest hivern, que porta per lema 'Atypical Andorra" i arribarà fins a nou països. El cost de la campanya està al voltant dels 3,3 milions d'euros i l'objectiu és que com a mínim vingui el mateix nombre de visitants que l'any passat, el que va precedir a l'inici de la pandèmia del coronavirus. Torres ha insistit en la necessitat de continuar treballant "per oferir qualitat i no quantitat" i, en aquest sentit, es vol que cada vegada hi hagi més pernoctacions. "La massificació no ens portarà enlloc" ha manifestat el titular de Turisme davant dels representants del sector empresarial en un acte que ha tingut a l'edifici de Radio Andorra i s'ha desenvolupant en format entrevista.L'aposta més forta, com és habitual, es farà als dos països veïns: Espanya i França, tenint en compte que un dels punts forts d'Andorra continua sent el turisme de proximitat, i també es farà promoció al Regne Unit, Irlanda, Bèlgica, Països Baixos, Portugal, Suècia i Itàlia. En aquests països la campanya ha començat avui i s'allargarà fins el 20 de desembre, mentre que als dos països veïns s'iniciarà el dia 22 i es prolongarà fins ben avançat el mes de març. S'ha de tenir en compte que enguany no s'esperen turistes russos i ucraïnesos, raó per la qual es vol incidir especialment en altres destinacions. La campanya tindrà en compte, com en altres ocasions, els mitjans de comunicació tradicionals, però es buscarà també una forta presència a les xarxes socials i internet, fins el punt que un 70% del contingut total es passarà a través de mitjans online. A Madrid està prevista una acció especial, entre el 12 i 25 de desembre, un circuit de pantalles de gran format amb un cost de 50.000 euros.