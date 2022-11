L'oposició presenta esmenes a la llei d'estalvi energètic

Actualitzada 15/11/2022 a les 06:43

El grup parlamentari terceravia + Unió Laurediana + independents va entrar ahir a tràmit parlamentari sis esmenes al projecte de llei de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica, segons va informar el partit en un comunicat. L’objectiu de les esmenes va encaminat, segons afirmen, a assolir un veritable estalvi energètic mitjançant campanyes de conscienciació i un impuls cap a la transició ecològica tot garantint la protecció dels consumidors. Per la seva banda, el grup socialdemòcrata, que també ahir va presentar dues esmenes a l’articulat legal, va demanar suprimir el capítol tercer de la llei perquè “es considera que s’està regulant una situació de crisi energètica que caldria estar emparada per la Llei que regula situacions d’excepció”.A més, amb la segona esmena, que vol suprimir el sisè article, els socialdemòcrates apunten que “no estem d’acord que les interrupcions del subministrament elèctric no generin cap mena de responsabilitat per part de l’Estat”.