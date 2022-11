L'EFA insisteix a donar espai als privats per produir energia

Tomàs afirma que el context obliga a canviar el model energètic

El secretari tècnic de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), Joan Tomàs, va tornar a demanar que es deixi espai als privats per poder produir energia. Una petició que l’EFA ja havia fet fa setmanes i que ahir, en la presentació de les segones Jornades de l’energia i ciutats sostenibles –que es duran a terme el 24 de novembre–, va reiterar davant la realitat i les complexitats per les quals està passant el model energètic del país. “El que està passant no havia passat mai abans a Andorra; que l’energia es multipliqui per set o que el model de subministrament estigui en