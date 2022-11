Formació en ciberatacs i criptoactius

Actualitzada 15/11/2022 a les 17:35

Una setantena de membres de la Policia i de la Justícia ha rebut aquest dimarts una formació centrada en la investigació de ciberatacs i criptoactius, que ha anat a càrrec d’especialistes de la Policia Nacional espanyola, segons informa el cos en un comunicat. La formació s'ha dut a terme davant del creixent ús de les inversions en i amb criptomonedes, la tecnologia blockchain, i la ràpida evolució dels delictes tecnològics amb atacs a escala global i de manera simultània que suposen un repte per als cossos de seguretat actualment i per això els cal mantenir-se actualitzats de manera constant per perseguir la ciberdelinqüència.A més, des de l'inici de la pandèmia de la covid-19 els delictes tecnològics han anat a l'alça amb les criptomonedes com a eina de transacció amb l’objectiu de fer més difícil el rastreig. S’estan fent servir en atacs ransomware, per blanqueig i altres tipus delictius. Per aquest motiu que la Policia ha volgut incidir en aquest àmbit.En aquesta línia, els especialistes espanyols han exposat com funcionen les inversions en criptomonedes, com s’analitzen en la investigació policial i com es rastregen a més de posar el focus en les tipologies actuals i les noves modalitats de ciberatac, així com la utilització que fan els ciberdelinqüents dels equips, què busquen i com s’estructuren per tal de poder posar fre a aquestes conductes delictives que afecten cada vegada més particulars i empreses.La formació s’ha realitzat a demanda de la Policia en el marc de la col·laboració entre els cossos policials d’ambdós països, que mantenen una cooperació molt estreta també en l’àmbit operatiu, tal com han destacat en la inauguració i la clausura del curs el secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan Antoni León, i l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, segons informa el cos de seguretat.