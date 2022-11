Ferit un jove en un accident a la Massana

Actualitzada 15/11/2022 a les 11:04

Un conductor resident de 20 anys ha resultat ferit aquest matí en un accident a la Massana on només s'ha vist implicat el vehicle que conduïa, un Fiat Punto amb matrícula del Principat. La policia ha informat que ha rebut a les 7.28 hores l'avís del sinistre que ha tingut lloc a l'alçada del número 25 de l'avinguda Sant Antoni.El jove ha estat traslladat a l'hospital on està sent atès de les policontusions que ha patit i serà donat d'altra en les properes hores, segons han informat des del centre mèdic.