El PS titlla d'“improvisació” la Llei de sostenibilitat

Actualitzada 15/11/2022 a les 06:26

Els consellers socialdemòcrates asseguren que el Govern ha actuat amb “improvisació absoluta i total” en la redacció i tràmit per extrema urgència de la Llei per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme i de modificació de la Llei d’ordenació del territori i urbanisme. I critiquen que la informació rebuda per la consellera Susanna Vela el 26 de setembre “és insuficient” per justificar la normativa. El PS argumenta que entre la documentació rebuda no hi consta l’informe de la comissió tècnica d’Urbanisme (CTU), que segons la Llei d’urbanisme és preceptiu i ha de ser previ a l’aprovació del Govern sobre els plans d’urbanisme i les revisions, modificacions i canvis, per als plans i projectes sectorials i altres directrius d’ordinació i reglamentació urbanística. Vela remarca que falten dades “importants” respecte a infraestructures de sanejament, el sistema educatiu, la xarxa viària o les plantes potabilitzadores d’aigua.