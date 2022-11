El COEX reparteix sal als centres escolars

Actualitzada 15/11/2022 a les 11:49

❄️Aquests dies fem la distribució de sal als centres escolars, al Consell General i a diverses instal·lacions del Govern, com ara la gossera , per facilitar els accessos als vianants en cas de nevada i evitar relliscades a causa del gel.#lafeinaquenoesveu pic.twitter.com/Y5qXMFHNmC — COEX (@COEX_Andorra) November 15, 2022

Nuvolositat abundant️ a #Andorra de la mà d'un front que s'acosta per l'oest de la Península i que pot deixar alguna gotellada feble i aïllada al vespre

Demà tindrem més presència del sol☀️, mentre que a partir de dijous esperem més variabilitat️❄️➡️https://t.co/jkWn0gPnbp pic.twitter.com/ewWY5NrQt8 — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) November 15, 2022

El personal de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) està fent distribució de sal als centres educatius, al Consell General i a d'altres instal·lacions de Govern, com la gossera. Els operaris del servei estan treballant en la preparació de la temporada de neu "per facilitar els accessos als vianants i evitar relliscades a causa del gel", segons informen a les xarxes socials.El servei de Meteorologia informa que la nuvolositat abundant al país de la mà d'un front que s'acosta per l'oest de la Península podrà deixar alguna gotellada feble i aïllada al vespre. En canvi demà dimecres hi haurà més presència del sol, mentre que a partir de dijous esperem més variabilitat.