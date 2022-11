Detingudes 18 persones per conduir sota l'efecte de l'alcohol i les drogues

Actualitzada 15/11/2022 a les 12:10

La Policia ha efectuat un total de 1.084 controls durant la campanya contra el consum d’alcohol i drogues al volant que ha tingut lloc entre el 24 d’octubre i el 6 de novembre, segons informa el cos de seguretat en un comunicat. Així, en aquests quinze dies s’han imposat 10 sancions administratives (taxa d’alcohol dins la franja de 0,51 g/l a 0,80 g/l) s’han detingut 18 persones, dues per positiu en tòxics, 15 per alcoholèmia, i una altra per consum de drogues i alcohol que, a més, tenia el permís de conduir retirat. Tres dels arrestats han estat implicats en accidents de trànsit amb danys materials.Pel que fa a les edats dels detinguts, sis de les persones tenien entre 18 i 25 anys, cinc entre 25 i 40 anys i les altres set, més de 40. La majoria, és a dir un total de tretze persones, han estat arrestades en la franja entre les 22 hores i les 6 hores.Quant a les taxes d’alcohol en sang de les persones detingudes, la policia informa que sis s’han situat entre el 0,81 i l’1,20, set han donat entre 1,21 i 1,60, una entre 1,61 i 2, i només una ha superat els 2 grams d’alcohol per litre de sang.