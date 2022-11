Demòcrates celebra demà el setè congrés ordinari per fer balanç de la legislatura

Actualitzada 15/11/2022 a les 19:07

La militància de Demòcrates per Andorra està convocada demà a les 19 hores al Yomo Cèntric Hotel de la capital per celebrar el setè congrés ordinari de la formació taronja. En aquest sentit, la secretària d'Organització, Rosalina Areny, i el secretari general, Jaume Serra, han presentat aquesta tarda les línies mestres de la jornada de demà.Així, en primer lloc, Areny ha destacat que s'ha volgut reduir la durada del congrés per "l'agenda atapeïda de final de legislatura". Precisament, el congrés de demà servirà per fer balanç de legislatura i analitzar el nivell d'acompliment dels compromisos de la formació taronja assumits en el congrés de l'any passat.Com a novetat, DA també sotmetrà a votació de la militància un document de principis de partit. Segons Serra, es tracta "d'un document per renovar el nostre compromís amb Andorra i la seva població; l'Andorra d'avui no és la de fa onze anys".Cal destacar, que el congrés el tancarà el cap de Govern, Xavier Espot, qui encara no ha anunciat si es presentarà a la reelecció. Amb relació a aquesta qüestió, Serra ha destacat que "no soc jo per dir al cap que ha de dir i més quan ha reiterat que cal acabar la tasca legislativa; dit això, el congrés sempre és un bon lloc per fer anuncis".