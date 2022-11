Xerrada sobre les claus per invertir en borsa

Actualitzada 14/11/2022 a les 13:24

Crèdit Andorrà organitza la conferència col·loqui ‘Les claus per a una inversió d’èxit en borsa’, a càrrec de David Macià, CFA, director d’Inversions i Estratègia de Mercats de Crèdit AndorràAsset Management, segons informa l'entitat bancària en un comunicat. Així, la xerrada es durà a terme el dijous 17 de novembre a les 19 hores en format híbrid, és a dir presencial al Crèdit Centre i online. En el marc de la xerrada, el ponent explicarà els principis clau per millorar el rendiment de lesinversions en renda variable; com hem de gestionar les nostres carteres en els temps de crisi que vivim, així com quines són les mètriques que s’utilitzen a l’hora de determinar si una companyia és bona per invertir, entre d’altres qüestions.Aquest és el segon acte dins del cicle d'educació financera que promou el banc per tal d’aprofundir en diversos conceptes financers, amb l’objectiu d’acompanyar clients i usuaris en la presa de decisions relacionades amb les seves inversions, segons destaca l'entitat. La primera de les conferències va comptar amb una alta participació, amb més de 150 assistents, entre presencials i online.La conferència col·loqui, pensada en format dinàmic, amè i participatiu, estarà moderada per Pilar Montel, directora de Banca Personal de Crèdit Andorrà. La tercera sessió serà al febrer del 2023, en la qual Josep Maria Pon, director de Renda Fixa i Actius Monetaris de Crèdit Andorrà Asset Management, explicarà com obtenir beneficis invertint en renda fixa.