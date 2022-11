Reobert el trànsit a la carretera de l'Obac

Actualitzada 14/11/2022 a les 20:27

#Tall CG2-L'Obac en ambdós sentits de la marxa, per accident — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) November 14, 2022

El trànsit s'ha tallat a la general 2, a la carretera de l'Obac, entre la rotonda del Madriu i la rotonda del Gall, en els dos sentits per un accident que ha tingut lloc a l'alçada de l'hotel Panorama, segons ha informat el departament de Mobilitat. El sinistre s'ha produït poc abans de les set de la tarda i hi hauria dues motos involucrades i ferits, segons les primeres informacions del cos de policia. La circulació s'ha restablert mitja hora després.L'incident ha generat retencions a l'avinguda Tarragona en els dos sentits de la marxa on també s'ha produït un altre accident entre dos vehicles que hauria ocasionat ferits, segons ha apuntat la policia. El cos de seguretat i els bombers s'han desplaçat al lloc dels fets. El cap de guàrdia del cos d'extinció ha informat que la víctima, un home, ha resultat ferit lleu i en el cas de l'altre incident que ha tingut lloc a l'hotel Panorama se n'ha encarregat el SUM.