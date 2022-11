Tall entre la rotonda de la Comella i Casadet pel muntatge d'una grua

Actualitzada 14/11/2022 a les 14:46

⬆️ Aquest dimarts dia 15, de les 21 h a les 05 h de la matinada, el trànsit de la CG1 en direcció Nord romandrà tallat entre la rotonda de la Comella i la rotonda de Casadet amb motiu del muntatge d'una grua.@AndorraCapital pic.twitter.com/mPCX96ObuS — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) November 14, 2022

Les nit del 14 fins al 17/11, es duran a terme treballs de pavimentació a la rotonda d'Aixovall. Si bé aquests no implicaran talls de trànsit, el sentit de la circulació es pot veure modificat puntualment.

(1/2) pic.twitter.com/eIkrJ0xBjf — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) November 11, 2022

El departament de Mobilitat informa que aquest dimarts dia 15 de novembre, de les 21 hores a les 05 hores de la matinada, el trànsit de la General 1 en direcció Nord romandrà tallat entre la rotonda de la Comella i la rotonda de Casadet amb motiu del muntatge d'una grua.Així mateix recorden que les nit del 14 fins al 17 de novembre, es duran a terme treballs de pavimentació a la rotonda d'Aixovall de Sant Julià de Lòria i tot i que aquests no implicaran talls de trànsit, el sentit de la circulació es pot veure modificat puntualment. Durant el dia no s'hi treballarà i la circulació romandrà oberta; tanmateix, recomanem circular amb precaució per la zona, ja que estarà fresada.