Podòleg cobert per a gent gran i diabètics

El Col·legi adverteix del desacord amb les condicions plantejades per entrar a la CASS

La podologia va ser una de les especialitats que s’introduïa a la cartera de serveis i que, per tant, passarien a tenir cobertura de la seguretat social. Però el Col·legi que aglutina aquests professionals sanitaris –que puntualitza que tampoc havien demanat entrar a l’activitat finançada per la CASS– ja adverteix que no combrega amb les condicions plantejades inicialment i que, si bé comparteixen el benefici de facilitar l’accés als seu serveis, “no volem que es faci a costa dels professionals”.



D’entrada, el plantejament és que el podòleg tindrà cobertura de la CASS només per a la gent gran –que fa anys