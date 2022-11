Morir d'èxit

El transport gratuït podria acabar morint d’èxit per les dificultats d’assumir el gran volum d’usuaris que han decidit passar a fer servir l’autobús.

El transport gratuït podria acabar morint d’èxit. Això és el que pensen alguns dels usuaris habituals que, farts de no saber si arribaran puntuals als seus destins, es plantegen tornar a agafar el vehicle particular tot i els problemes d’estacionament que pateix el centre d’Escaldes i la capital.

Els usuaris estan farts. És la paraula que més repeteixen aquells que en hores puntes miren el cel pregant que el bus no arribi ple i passi de llarg. Encara que sigui com en una llauna de sardines, prefereixen anar de peu i estrets que haver d’esperar un altre vehicle que, molt probablement,

