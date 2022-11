La despesa de les llars augmenta un 15,1% el 2021

Actualitzada 14/11/2022 a les 12:40

La despesa total efectuada per les llars residents del país en béns i serveis destinats al consum final va augmentar el 15,1% l’any 2021 en relació amb l’any anterior, així com la despesa mitjana dels habitatges en un 11% situant-se en 38.229 euros anuals, fet que revela que l’augment de la despesa total no ha estat proporcional al creixement del nombre de llars en el període esmentat, que ha suposat un augment del 3,7%. Amb la mateixa tendència, la despesa mitjana per persona va incrementar 12,9% fins a arribar a 18.001 euros anuals, segons es desprèn de l'informe publicat avui pel departament d'Estadística. Degut a l’estat d’emergència sanitària derivada de la covid-19 de l’any 2020, les llars van modificar el seu consum habitual, produint-se una disminució de la despesa. Durant l’any 2021 la despesa s’ha anat recuperant parcialment, però encara no s'han assolit els nivells del 2019 en alguns grups de consum.Respecte a la distribució de la despesa, destaca el grup “Habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles”, amb més del 35%1 . Els grups “Aliments”, ”Habitatge” i “Transport” suposen el 65,5% de la despesa total. El grup “Aliments” mostra un canvi de tendència i representa el major decreixement, atès que experimenta una reducció de 1,5 punts percentuals respecte l’any 2020, passant de 19,0% a 17,5% al 2021.Pel que fa als grups de la despesa total que presenten una variació encara negativa respecte al 2019 són “Esbarjo, espectacles i cultura” amb una disminució del 6,8%, “Vestit i calçat” que ha baixat un 6,2%, “Hoteleria i restauració” que ha suposat un descens del 5,8% i “Mobles, estris domèstics i serveis per a la llar” que ha disminuit un 2,7%. Per altra banda, respecte a l’any 2020, la despesa total de la població resident al país va augmentar en tots els grups, destacant "Hoteleria i restauració" amb un 55,8%, “Vestit i calçat” amb un 32,9% i “Transport” amb un 23,1%.Pel que fa a la localització geogràfica de la despesa de les llars, l’any 2021, el 88% de la despesa es va fer al Principat i el 12% restant, a l’estranger. En relació amb l’any 2020, la despesa efectuada a l’interior ha augmentat un 11,6%, i la seva materialització a l’estranger ha incrementat un 49,2%.Estadística destaca que els grups de despesa realitzada al país per la població resident que encara presenten una variació negativa respecte el 2019 abans de la pandèmia, són "Esbarjo, espectacles i cultura", amb una disminució del 10,8%, "Hoteleria i restauració" que ha baixat un 9%, "Ensenyament" disminuint un 7%, "Vestit i calçat" que ha baixat un 4% i "Mobles, estris domèstic i serveis per a la llar" disminuint un 3,1%. Respecte al 2020, aquesta despesa ha augmentat en tots els grups, destacant "Hoteleria i restauració" que ha pujat un 38,8%, "Vestit i calçat", que ha augmentat un 23,6% i "Transport" que ha pujat un 17%.Pel que fa a la despesa fora d’Andorra, els grups de despesa que al 2021 presenten encara una variació negativa respecte al consum del 2019 són “Begudes alcohòliques, tabac i narcòtics” amb una disminució del 38,4%, "Salut", baixant un 38,2%, "Vestit i calçat" que ha disminuit un 18,3%, “Aliments i begudes no alcohòliques” que ha suposat un descens del 9,4% i “Habitatge” que ha baixat un 1,2%.Per altra banda, Estadística ha analitzat les característiques dels habitatges. Així, les dades de l'any 2021 indiquen que el nombre mitjà de persones per llar és de 2,33, augmentant lleugerament al 2021 després d’una disminució entre els anys 2018-2020. Atenent la seva composició, al Principat predominen les llars amb almenys un menor d’edat amb un augment del 30,2%, seguides per les llars unipersonals que han crescut un 28,3%. En canvi, les llars compostes per parelles sense fills representen el 25,9% del total.Entre les característiques més rellevants dels habitatges, cal destacar que el règim de tinença de l’habitatge més habitual és el lloguer (en el 63,9% de les llars), modalitat que ha disminuït respecte a l’any 2020, mentre que augmenten les llars residents en habitatges de propietat. En aquest sentit, el preu mensual dels lloguers més recents (menys d’un any de lloguer al 2021) ha passat dels 9,6 euros el metre quadrat (2020) als 10,2 euros (2021). Si s’observa la totalitat d’habitatges en règim de lloguer, el preu mensual mitjà per metre quadrat és de 8,3 euros (2021) en comparació amb els 7,6 euros de l’any 2020. Quant a la mitjana del temps d’ocupació de l’habitatge principal se situa en 12,4 anys al 2021, proporció decreixent en relació amb les xifres des de l’any 2018 (13,1).En aquesta línia, es destaca que el 91,3% de les llars disposen almenys d’un turisme i el 29,6% compta almenys amb una motocicleta o un ciclomotor com a mitjà de transport. El 21% de les llars disposa almenys d’un habitatge secundari; el 70,6% d’aquests habitatges es troben a Espanya i el 21,8%, a Portugal.