IPC del 7% a l'octubre

Actualitzada 14/11/2022 a les 11:18

L'Índex de Preus al Consum (IPC) anual ha pujat fins al 7% a l'octubre, segons la dada publicada avui per Estadística que situa la inflació una dècima per sobre del 6,9% de l'indicador avançat a principis de novembre. I és dues dècimes superior a la xifra del 6,8% amb la qual es va tancar el setembre. La inflació subjacent que no té en compte energia i productes frescos va arribar al 4,1% el mes passat.Estadística indica que el creixement de la inflació a l'octubre, amb una variació mensual del 0,7&, està motivada per l'encariment dels aliments que han pujat un 1,2% i del transport, que registra un ascens de preus de l'1,7%. L'informe incideix que la major pujada de preus s'ha donat en llegums i verdures, la llet, formatge i ous i de la fruita i, en menor mesura, en la carn i el peix. En el cas dels transports s'atribueix l'augment a l'alça de preus dels serveis de manteniment i reparació, dels carburants i lubricants i del transport aeri.La inflació registrada a l'octubre a Andorra s'atansa a l'IPC d'Espanya, que segons l'indicador avançat havia baixat fins al 7,3% des del 8,9% del setembre. A França la dada de l'octubre també és encara provisional i se situa en el 6,2%, per sobre del 5,6% del mes anterior.