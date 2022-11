Govern destina 65.000 euros a la reforma de l'antiga ambaixada a Brussel·les

Actualitzada 14/11/2022 a les 17:09

L'executiu destinarà 65.000 euros a la reforma de l'antiga ambaixada d'Andorra a Brussel·les. Així ho ha especificat a la resposta de la demanda formulada pel conseller del grup parlamentari socialdemòcrata, Jordi Font, relatives a les obres de manteniment i de refacció de l'edifici. Així, el Govern executarà les obres relatives a reparar la coberta (40.000 euros), a les intervencions mínimes sobre la instal·lació elèctrica per adequar-la a la normativa actual (13.000 euros) i a substituir la caldera de calefacció i aigua calenta sanitària (12.000 euros). Unes dotacions que l'executiu assegura estan previstes al Projecte de pressupost per a l'exercici del 2023 que el Govern ha aprovat, i que es troba en tramitació parlamentària. Per això es preveu que els treballs s'executin durant l'any 2023.En aquest sentit, indiquen que no hi ha cap projecte arquitectònic o d'enginyeria per a les obres de manteniment o de refecció de l'edifici. Així mateix, l'administració afirma que actualment l'immoble no està destinat a cap activitat i, per tant, la possibilitat de tornar a destinar-lo a missions diplomàtiques sembla altament remota, a curt i llarg termini. Tampoc es preveu que s'utilitzi per a finalitats pròpies de l'Administració general.En aquesta línia, i com que l'article 92 del codi de l'Administració estableix l'obligació de les persones públiques andorranes d'explotar els béns públics que no es trobin assignats a un servei públic i atès que no es preveu cap utilitat d'interès públic per a l'edifici de la rue de la Montagne, l'executiu ha decidit arrendar l'edifici per donar compliment a aquest article. En aquest sentit, valoren que pugui resultar atractiu per a certs arrendataris davant de la ubicació que es troba al centre històric i comercial i, per tant, l'immoble podria estar ocupat per un establiment comercial o de restauració. Així mateix, com que consideren que amb tota probabilitat l'arrendatari que llogui l'edifici no el destinarà a una activitat administrativa, les obres de reforma de les instal·lacions per part del Govern serien improductives per les noves activitats que es faran i per això l'arrendatari haurà d'executar una intervenció de reforma interior completa per adaptar aquest edifici a les seves necessitats concretes i determinades. Per aquesta raó Govern assenyala que no s'ha adjudicat cap projecte arquitectònic o d'enginyeria per mantenir o refer l'edifici i no executaran més treballs perquè ja serà el futur arrendador qui s'encarregarà de dur a terme la reforma interior completa per adaptar-lo a les seves necessitats.