El judici de BPA s'ajornarà a l'abril després de l'aturada de Nadal

Actualitzada 14/11/2022 a les 16:06

El judici de BPA s'ajornarà de nou un cop passades les vacances de Nadal i no es reprendrà fins al 14 d'abril. Aquesta vegada, el motiu és que un dels magistrats del Tribunal de Corts s'ha de sotmetre a una cirurgia durant les vacances de Nadal i necessitarà tres mesos per a recuperar-se.La vista ha continuat avui amb l'interrogatori de l’exgestor de BPA Sergi Fernández que ha respost les preguntes de la seva defensa. Un cop acabi, només quedarà per interrogar la també exgestora de l’entitat Amaya de Santiago. Així, és possible que els testimonis no comencin a prestar declaració fins a l'abril.