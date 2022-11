El PS demana la compareixença de Gallardo i Rossell per les cues a Immigració

Actualitzada 14/11/2022 a les 18:28

El grup parlamentari socialdemòcrata vol que compareguin els ministres Jordi Gallardo i Josep Maria Rossell per donar explicacions "sobre la situació a Immigració amb l'arribada dels treballadors temporers i les mesures que treballen els dos ministeris per poder recuperar la normalitat", assenyalen en un comunicat.Els socialdemòcrates presentaran la petició de compareixença en les properes reunions de les comissions legislatives d'Interior i d'Economia.El PS també ha anunciat aquesta tarda que ha presentat dues esmenes al Projecte de llei de mesures per respondre a situacions de crisi energètica perquè se suprimeixi el capítol tercer que fa referència a la declaració de situació energètica al·legant que hauria d'estar emparada per la Llei que regula situacions d'excepció.El text que signa Pere López sol·licita a més l'eliminació de l'article 6 referent a responsabilitats perquè "no estem d'acord que les interrupcions del subministrament elèctric no generin cap mena de responsabilitat per part de l'Estat".