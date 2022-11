El PS aprova les línies mestres del proper programa electoral

Actualitzada 14/11/2022 a les 06:47

El comitè directiu del Partit Socialdemòcrata ha aprovat que l’habitatge sigui l’eix central del proper programa electoral, com també ho seran “les mesures per millorar el poder adquisitiu de les famílies”. En aquest sentit, el president dels socialdemòcrates, Pere López, va apuntar ahir en comunicat que “avui en dia la problemàtica de l’habitatge acaba condicionant totes les altres polítiques, també les polítiques salarials”. De fet, López va asseverar que “la voluntat és refocalitzar tota l’acció de la propera legislatura cap a aquestes qüestions”. “Fins que no s’ataqui de manera decidida la qüestió de l’habitatge i s’adoptin mesures valentes en aquest sentit, tota la competitivitat empresarial i dificultats de poder adquisitiu de les famílies difícilment tindran solució”, va remarcar. Els socialdemòcrates també van apuntar que el seu proper programa buscarà posar en valor “uns serveis públics de qualitat”, així com elements econòmics com “donar suport als professionals i treballadors autònoms del país”.