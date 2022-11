Detingut amb una taxa de 3,33 d'alcohol després de patir un accident

Actualitzada 14/11/2022 a les 10:39

Un conductor de 52 anys amb residència temporal al país va ser detingut diumenge a tocar de la mitjanit per donar una taxa de 3,33 grams d'alcohol per litre de sang després de patir un accident amb danys materials a Canillo, segons ha informat la policia aquest matí. Els agents han arrestat dos conductors més durant el cap de setmana per donar positiu.El primer control va ser dissabte passades les 3 de la matinada quan una conductora de 50 anys va donar 1,87 de taxa d'alcoholèmia. I a la mateixa hora es va detenir un turista de 32 anys per positiu d'1,40 grams d'alcohol, detalla el servei d'ordre.El cos de seguretat va fer una intervenció diumenge a la frontera del riu Runer per portar estupefaents. Els agents van detenir un resident de 19 anys poc abans de les vuit del vespre per introduir 0,6 grams d'èxtasi.