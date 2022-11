MoraBanc completa la fusió amb BSA

Actualitzada 13/11/2022 a les 19:07

La fusió de les entitats bancàries MoraBanc i BSABanc ha culminat aquest cap de setmana i, a partir de demà, les oficines de BSA operaran sota la marca de MoraBanc.L'entitat bancaria informa que tots els clients podran anar a qualsevol oficina del grup, les de MoraBanc i les que fins ara eren de BSABANC, que ja tenen canviada la senyalística i retolació exterior. Lluís Alsina, conseller director general de MoraBanc, va senyalar que “el procés ha estat un camí llarg per treballar amb una transició adequada, continuista i respectuosa de les necessitats dels clients de les dues entitats", afegint que "estem satisfets del procés i contents de poder ser avui més forts i més grans, consolidant la posició lideratge en beneficis i activitat domèstica.”En aquesta fase, les fins ara oficines “grogues” es mantindran obertes amb els seus gestors per donar continuïtat als clients provinents de BSABanc i facilitar així la transició. Aquests clients no hauran de fer cap canvi a nivell de comptes, ja que mantindran les condicions del seu contracte i es podran connectar a la banca online de MoraBanc sense fer cap gestió, si prèviament tenien aquest mateix servei actiu a BSA.L’operació entre MoraBanc i BSABanc es va iniciar a l’octubre del 2021 amb la compra per part de MoraBanc de la participació majoritària de Banco de Sabadell a Banc Sabadell d’Andorra. La participació de MoraBanc es va incrementar fins al 83,6%.