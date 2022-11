L’Asidca està convençuda que recuperaran els clients estrangers quan s’acabin les subvencions dels governs espanyol i francès

L’Associació d’Importadors i Distribuïdors de Carburants (Asidca) preveu amb més optimisme el futur més proper, ja que la situació s’està revertint i confien a recuperar molt aviat la clientela estrangera –principalment francesa i espanyola– que han perdut les estacions de servei del país per la disminució de la competitivitat dels preus.



David Porqueres, president de l’Asidca, va recordar que dimecres s’acaben les subvencions del govern francès als preus dels carburants i també els descomptes que de manera particular ofereix una companyia. En total sumen 50 cèntims d’euros: 30 per una banda i 20 per l’altra. “Amb aquest primer canvi és segur