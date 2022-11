L'habitatge, principal eix del programa electoral del PS

Actualitzada 13/11/2022 a les 17:29

El dret a un habitatge digne i a preu asseguible seran les qüestions que vertebraran el programa electoral del Partit Socialdemòcrata (PS), aprovat ahir pel comitè directiu, segons ha comunicat el partit. “Avui en dia la problemàtica de l’habitatge acaba condicionant totes les altres polítiques", va manifestar el president de la formació, Pere López.López va assenyalar que l’habitatge ha d'anar vinculat a les mesures per millorar el poder adquisitiu de les famílies, uns serveis públics de qualitat i econòmics, suport als professionals i treballadors autònoms del país. Així, el president del PS va defensar que “fins que no s’ataquin de manera decidida la qüestió de l’habitatge i s’adoptin mesures valentes en aquest sentit, tota la competitivitat empresarial i dificultats de poder adquisitiu de les famílies difícilment tindran solució”.Durant la reunió amb el comité directiu, que es va celebrar ahir, també es va fer un repàs de la feina a fer al Consell General de cara a les pròximes setmanes. En aquest sentit, es va tractar l'eseman a la totalitat del pressupost, l’esmena a la totalitat de la llei de biomedicina, la llei energètica i altra vegada la qüestió dels increments salarials i dels preus dels lloguers. En aquest punt, el partit va criticar “el desgavell que està havent-hi per part del Govern i la manca de claredat en aquest sentit”. Així doncs, el comitè directiu es va reforçar en la seva posició: “per recuperar poder adquisitiu, que és la necessitat principal avui en dia, els lloguers no poden augmentar de cara l’any que ve el mateix nivell que s’acordi per als salaris. Hi ha d’haver una política de contenció d’increment dels lloguers, sinó altrament la competitivitat empresarial i el poder adquisitiu de les famílies no es podrà veure millorat”.El PS ha informat que el conseller general Roger Padreny ha viatjat a Alemanya per participar la reunió que la Xarxa de joves parlamentaris de l’OSCE-PA. Les jornades ersaran sobre el paper de la joventut davant les amenaces a la seguretat i a la democràcia i comptaran amb la participació de diferents representants del parlament d’Armènia, a més de la presidenta de l’OSCE-PA, Margareta Cederfelt. A més, els membres de la xarxa de joves parlamentaris de l’OSCE-PA es reuniran també amb el vici-ministre d’Afers exteriors de la República d’Armènia, Vahe Gevorgyan, el secretari del Consell de Seguretat, Armen Grigoryan, i també amb la defensora del poble (ombudswoman), Kristinne Grigoryan.