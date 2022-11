La majoria afirma que seguiran el circuit d’immigració habitual però que tindran una autorització diferent com passa amb els temporers

La llei d’economia digital crearà un permís d’immigració específic per als nòmades digitals, aquells professionals que utilitzin les noves tecnologies per treballar sense un lloc fix de feina. El permís estarà adaptat a les característiques de la figura laboral però “sense sortir del marc general de la llei d’immigració”, segons van deixar clar fonts demòcrates. En el treball fet en la comissió parlamentària, el grup de la majoria va presentar fins a 59 esmenes per tal d’adequar certes qüestions del text presentat per Govern que no veien clares, entre les quals els requisits d’immigració. En aquest sentit, DA ha volgut