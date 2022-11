Actualitzada 13/11/2022 a les 06:45

La carretera CG1 va registrar ahir trànsit dens a l’altura de la frontera hispanoandorrana per sortir del país, segons va informar el departament de Mobilitat. A més, l’afluència de turistes també va causar cues d’entrada al Principat per la frontera amb Espanya, a la N145. Així mateix, Mobilitat va alertar que hi havia tràfic dens a la a l’altura de l’Aldosa de Canillo, a la CG2.