El president de Coopalsa defensa que les decisions de govern han provocat canvis en la demanda que ara generen problemes en el servei

Després de les queixes dels usuaris per la saturació registrada durant les darreres setmanes en el servei de bus, el president de Coopalsa, Gabriel Dallerès, reconeix que ha calgut actuar davant una problemàtica existent, derivada de l’arribada massiva de temporers abans del previst.



Els problemes que s’han detectat recentment són derivats de la gratuïtat o per falta de planificació?

Després de la covid el Govern va prendre una sèrie de decisions que han afectat directament el volum d’usuaris que teníem. Una és la rebaixa de l’abonament a 30 euros per a totes les zones. Aquesta decisió ja va provocar un increment d’usuaris

#1 Jordi

(13/11/22 07:40)