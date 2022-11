Missiva als militants del PS per a un “Govern alternatiu”

Actualitzada 12/11/2022 a les 06:40

El líder del PS, Pere López, ha enviat aquesta setmana una carta als militants i simpatitzants del PS per mobilitzar-los i aconseguir un “Govern alternatiu” a les properes eleccions generals. La missiva demana la “col·laboració” per “donar el tomb a la situació en què es troba Andorra i per donar-nos el futur que mereixem”. “És necessària una nova manera de governar, amb visió de futur, anticipant i escoltant, i tenint en compte la ciutadania i l’empresariat. Un nou impuls que porti Andorra on es mereix”, remarca el socialdemòcrata a la carta. En les principals qüestions que calen canvis, López assenyala l’accés a l’habitatge, els salaris i les pensions, a més del suport als treballadors autònoms i les empreses. En definitiva, indica, cal enfocar-nos “cap a una forma de govern que es preocupi de les persones i de l’economia productiva”.El president del partit anima la ciutadania a no deixar-se vèncer “per la complicada situació que vivim ni per l’estat de cert desànim que s’està estenent, ni per la situació de crisi i pèrdua de poder adquisitiu”, així com tampoc per “les nefastes conseqüències de les polítiques que hem patit els darrers anys”. Per capgirar la situació “i recuperar la il·lusió”, deixa clar a la carta, els socialdemòcrates “tenim un paper absolutament central i fonamental”. “En el difícil context actual, s’obre una oportunitat històrica per poder formar un Govern alternatiu basat en el progrés social”, sentencia.En aquest sentit, López demana la implicació de tots els militants i simpatitzants. Per conèixer els suports amb els quals compta, s’adreçarà una enquesta per saber en quina mesura cada persona pot ajudar en el projecte de cara a les eleccions.