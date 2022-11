El CFPA demanava que s’actués contra el comandament que va promoure l’acció

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha donat per tancat el cas dels expedients contra cinc agents de policia per possibles irregularitats en el patrullatge al Pas de la Casa durant el confinament per la pandèmia. El mateix Govern va determinar en el seu dia arxivar aquests expedients, però el Col·lectiu de Funcionaris de la Policia d’Andorra (CFPA) entenia que s’havia d’anar més lluny i, en aquest sentit, sol·licitava al titular de Justícia i Interior que procedís a obrir un expedient disciplinari al comandament que va actuar contra els agents.



Finalment, però, el ministre no ho farà i

#1 Pep

(12/11/22 07:23)