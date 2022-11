Actualitzada 12/11/2022 a les 06:44

L’UTE Andorra de Transport Sanitari i els representants dels treballadors han resolt els problemes de mancances en l’equipament reglamentari (EPI) per tal que “no es vegi afectada la qualitat del servei”. Tot i això, no s’ha arribat a cap acord pel que fa a aspectes del conveni, raó per la qual hi haurà reunions amb caràcter prioritari per “mirar de resoldre-ho al més aviat possible”.