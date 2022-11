Vessament d'oli a l'avinguda Tarragona

Actualitzada 11/11/2022 a les 15:59

El trànsit a l'avinguda Tarragona d'Andorra la Vella s'ha reduït a un carril en sentit nord per un vessament d'oli d'un vehicle. Mobilitat ha informat que el tall ha afectat la circulació des de la rotonda del McDonalds fins a la rotonda del Km 0 des de les 12.47 hores, el que ha provocat "una mica de retenció" per l'afluència de vehicles que havien de transitar per un únic carril.Els bombers han intervingut per tirar sepiolita per absorvir el líquid vessat i el personal del COEX està fent la neteja de la calçada per trams. La zona entre la rotonda del Km 0 i la rotonda Josep Escaler ja està neta d'hidrocarburs i oberta a la circulació, ha indicat Mobilitat.