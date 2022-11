Calvó demana als comuns avançar la normativa d'edificis d'ús agrícola i ramader

Actualitzada 11/11/2022 a les 17:08

La titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha instat avui els comuns "a poder avançar i ajustar la normativa urbanística comunal a la nova Llei per afavorir la construcció d'edificis destinats a l'ús ramader i agrícola perquè es puguin afavorir les condicions de maneig per a la producció i la cria de bestiar" i el desenvolupament d'altres activitats agràries. La ministra ha plantejat la petitició en la primera reunió de la Comissió nacional de ramaderia i agricultura que s'ha celebrat avui i que va ser creada arran de l'aprovació al juliol de la Llei per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola, segons ha fet públic el Govern.La Comissió neix com "un espai de trobada i debat de tots els actors polítics i del sector primari per poder identificar i coordinar totes aquelles accions que han d'afavorir el desenvolupament, la diversificació i la perennitat dels sectors ramader i agrícola". I està integrada per tres membres de l'executiu, dos consellers generals de la comissió legislativa d'agricultura, un cònsol de cada parròquia i tres representants de l'Associació de Pagesos i Ramaders. La primera trobada ha servir per exposar la situació actual del sector "per poder comprendre de primera mà quines són les seves principals necessitats i fortaleses", indica el comunicat.Calvó ha anunciat a la comissió que es treballa en el desplegament reglamentari d'algunes de les lleis modificades pel nou text, com el reglament per definir els paràmetres i requisits que hauran de complir els allotjaments d'agroturisme i el que regula la marca Productes Agrícoles i Artesans d'Andorra com a marca de garantia.