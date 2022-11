Nova pròrroga a les restriccions de la covid amb el vot en contra de Montaner

Actualitzada 11/11/2022 a les 06:37

El Consell General va aprovar ahir la petició de prorrogar novament la facultat del Govern d’establir restriccions per la pandèmia. Tota la cambra hi va votar a favor excepte la consellera no adscrita, Carine Montaner, que va argumentar que amb l’aprovació es “deixa ple poder al Govern per disposar de les nostres llibertats”. La consellera va ser molt crítica amb l’actuació de l’executiu i va reclamar disculpes per a les persones a qui es va titllar de negacionistes per rebutjar la vacuna. Per la seva banda, el ministre de Salut va defensar que l’OMS encara no ha decretat el final de l’estat d’emergència i va recordar que ara comença un període important per a l’economia del país amb l’arribada del Nadal i de l’hivern. Pel que fa a les dades, Font va indicar que des de dimecres s’han computat 27 casos nous, deixant el nombre d’actius en 121, amb tres persones ingressades. Els casos totals ja arriben als 46.691 i les altes ascendeixen a 46.415.