Les primeres notes del Centre Cultural

Actualitzada 11/11/2022 a les 06:31

Estic convençuda que la força del poble amb el lideratge del comú i del departament de Cultura, que hi aposta molt, ens permetrà tornarà a renéixer”, asseverava ahir Teresa Areny, qui fou directora del Centre Cultural i de Congressos Lauredià quan va ser inaugurat, el 18 de setembre del 1992. Areny recorda l’esforç del comú, llavors liderat per Ricard Tort i Josep Maria Cairat, per recuperar el Centre Cultural Lauredià dels anys cinquanta. “Ja feia molt temps que tenien la idea”, explica Areny, tot reconeixent que cònsols anteriors ja havien plantejat l’opció de convertir la plaça dels telèfons (com es coneixia llavors) en un espai cultural.“La sort que teníem és que la parròquia sempre ha estat molt valenta i les entitats ja existien: la Coral Rocafort (de l’any 1962), l’Esbart (del 1963) o la colla gegantera”, destaca l’exdirectora, que recorda que la tasca més difícil va ser anar implementant tots els projectes que actualment tenia la instal·lació. “La sala d’exposicions la vàrem inaugurar el desembre del 1992 i un any més tard ens vam unir a la Temporada de teatre d’Andorra la Vella i ja el 1994 es traspassa Els Pastorets de l’església al Centre Cultural.”Uns records que ahir van retornar de sobte a la memòria després de veure l’incendi del centre. “Just m’agafava que anava cap al gimnàs, així que vaig veure com treballaven els bombers; ara mateix el que sento és una immensa tristesa; ahir va cremar l’esforç de molta gent i de molta història”, va assenyalar Areny, que va posar en valor que el Centre Cultural “sempre ha estat molt a prop del poble i que el poble se l’ha fet molt seu”. “Hi havia gent que ahir em deia que una part d’ells també s’havia cremat, però sempre acostumen a dir que després de les brases et renoves”, va sentenciar Areny.