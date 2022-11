Immigració habilita la cita prèvia per a gestors professionals

Actualitzada 11/11/2022 a les 16:31

El Govern ha anunciat aquesta tarda que a partir de dilluns els professionals que hagin d'acudir a fer tràmits a Immigració poden demanar cita prèvia. Les hores es podran reservar en un nou apartat habilitat al web www.immigracio.ad "per agilitzar els tràmits i els processos específics que han de dur a terme els professionals del país" al servei de l'edifici Obac 2 del carrer de les Boïgues, assenyala l'executiu en un comunicat.La petició de cita prèvia al servei "és una prova pilot dirigida específicament a professionals, com ara gestors o empreses", especifica el Govern. I es posa en marxa després de setmanes amb cues diàries amb llargues esperes a Immigració per l'allau de temporers que estan tramitant la documentació per residir i treballar al Principat aquest hivern.